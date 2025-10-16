На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии заявили об «угрозе» НАТО от России

Глава МО Финляндии Хяккянен заявил об угрозах НАТО от России
Prime Minister's Office of Finland

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен утверждает, что Россия якобы готовится ко «второй фазе потенциальной агрессии», концентрируя силы вблизи границ Евросоюза. Его слова приводит телеканал CNN.

«Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После окончания войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы», — заявил Хяккянен.

В качестве аргументов он привел модернизацию ВС РФ, а также наращивание контингентов вблизи «наших границ».

До этого президент РФ Владимир Путин назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее министр обороны Британии анонсировал ответ НАТО на действия России.

