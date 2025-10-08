На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Хочет жить как королева»: священник обвинил женщин в бедах мужчин

Протоиерей Швалагин заявил, что жадность женщин толкает мужчин на преступления
true
true
true

Протоиерей Михаил Швалагин предположил, что мужчины совершают преступления в основном из-за женщин. Фрагмент его проповеди опубликовала в Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

«Она хочет жить как королева, а муж там уже из последних сил. Я просто вижу, сколько историй всяких есть. Одна работа, вторая, третья. Он просто надломится и все», — объяснил Швалагин.

Священник считает, что женщины нередко становятся источником зла и причиной ошибок, совершаемых мужчинами. По его словам, многие россияне вынуждены искать дополнительные заработки, чтобы удовлетворить материальные желания своих избранниц.

Он добавил, что чрезмерные запросы в итоге могут привести мужчин к отчаянию и противоправным поступкам.

До этого протоиерей Андрей Ткачев заявил, что если монахи будут полностью здоровы и их «жизненные соки» взыграют, то они могут «возжелать бабу» и «не только ее». Представитель Русской православной церкви не стал уточнять, с кем желают половой связи монахи. Ткачев отметил, что интерес к женщинам — это еще «лучший случай», но «бывают и худшие». По его словам, чтобы этого не произошло, монах должен быть «немного болен».

Ранее священник РПЦ назвал «самый массовый грех на матушке-Руси».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами