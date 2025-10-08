«Хочет жить как королева»: священник обвинил женщин в бедах мужчин

Протоиерей Михаил Швалагин предположил, что мужчины совершают преступления в основном из-за женщин. Фрагмент его проповеди опубликовала в Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

«Она хочет жить как королева, а муж там уже из последних сил. Я просто вижу, сколько историй всяких есть. Одна работа, вторая, третья. Он просто надломится и все», — объяснил Швалагин.

Священник считает, что женщины нередко становятся источником зла и причиной ошибок, совершаемых мужчинами. По его словам, многие россияне вынуждены искать дополнительные заработки, чтобы удовлетворить материальные желания своих избранниц.

Он добавил, что чрезмерные запросы в итоге могут привести мужчин к отчаянию и противоправным поступкам.

До этого протоиерей Андрей Ткачев заявил, что если монахи будут полностью здоровы и их «жизненные соки» взыграют, то они могут «возжелать бабу» и «не только ее». Представитель Русской православной церкви не стал уточнять, с кем желают половой связи монахи. Ткачев отметил, что интерес к женщинам — это еще «лучший случай», но «бывают и худшие». По его словам, чтобы этого не произошло, монах должен быть «немного болен».

