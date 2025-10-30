На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили наказывать за празднование Хеллоуина

Брянский депутат Иванов: нужно штрафовать россиян за празднование Хеллоуина
true
true
true
close
Shutterstock

В России необходимо ввести административную ответственность за празднование Хеллоуина. Таким мнением поделился с изданием Life депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, наказывать необходимо бары, кафе и рестораны, которые применяют в соответствующие дни атрибутику праздника.

«Наш святой долг — оградить наших детей, наше общество от деструктивного влияния традиций, которые пропагандируют культ смерти и мрака», — заявил депутат.

Общественник подчеркнул, что старшее поколение должно объяснять молодому вредоносность заимствованных праздников, их противоречие российской культуре. Иванов подчеркнул, что запрет Хеллоуина — это вопрос, касающийся национальной безопасности, от которого зависит «духовное здоровье нации».

До этого российский адвокат Олег Зернов напомнил, что демонстрация в Хэллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), может грозить административным арестом, потому что является нарушением Кодекса об административных правонарушениях России.

Ранее в Госдуме предложили переименовать Хэллоуин.

