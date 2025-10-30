На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны самые популярные у российских туристов направления в Китае

Турэксперт Кузьмин: Пекин – самое востребованное у россиян направление в Китае
true
true
true
close
Andy Wong/AP

Среди российских туристов, приобретающих билеты в Китай, наиболее востребованным направлением является Пекин. В целом спрос на билеты в Поднебесную среди граждан РФ в период с января по октябрь подскочил на 12% по сравнению с прошлым годом, рассказал RT замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин.

«Дополнительным драйвером интереса к направлению стало введение безвизового режима для россиян», — отметил специалист.

По его данным, с 15 сентября по 28 октября спрос на авиабилеты в КНР подскочили сразу на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Пекин, Харбин и Шанхай, в топ-5 также вошли Гуанчжоу и Санья.

Интересно, что чаще всего в Китай предпочитают ездить миллениалы и представители поколения Х, а среди зумеров он менее популярен, заключил турэксперт.

До этого специалисты рассказали о пяти направлениях для туризма в Поднебесной, выходящих за рамки традиционных маршрутов. Так, они выделили национальный парк Чжанцзяцзе, древний город Фэнхуан, Сучжоу, часто называемый Восточной Венецией, долину Цзючжайгоу с её бирюзовыми озёрами и многоуровневыми водопадами, а также горный массив Хуаншань.

Ранее сообщалось, что Россия готовит ответ на безвиз Китая для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами