Стали известны самые популярные у российских туристов направления в Китае

Среди российских туристов, приобретающих билеты в Китай, наиболее востребованным направлением является Пекин. В целом спрос на билеты в Поднебесную среди граждан РФ в период с января по октябрь подскочил на 12% по сравнению с прошлым годом, рассказал RT замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин.

«Дополнительным драйвером интереса к направлению стало введение безвизового режима для россиян», — отметил специалист.

По его данным, с 15 сентября по 28 октября спрос на авиабилеты в КНР подскочили сразу на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Пекин, Харбин и Шанхай, в топ-5 также вошли Гуанчжоу и Санья.

Интересно, что чаще всего в Китай предпочитают ездить миллениалы и представители поколения Х, а среди зумеров он менее популярен, заключил турэксперт.

До этого специалисты рассказали о пяти направлениях для туризма в Поднебесной, выходящих за рамки традиционных маршрутов. Так, они выделили национальный парк Чжанцзяцзе, древний город Фэнхуан, Сучжоу, часто называемый Восточной Венецией, долину Цзючжайгоу с её бирюзовыми озёрами и многоуровневыми водопадами, а также горный массив Хуаншань.

Ранее сообщалось, что Россия готовит ответ на безвиз Китая для россиян.