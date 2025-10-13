Названы пять нетипичных мест для российских туристов в безвизовом Китае

Начиная с 15 сентября 2025 года, россияне получили возможность посещать Китай без виз. Специалисты турагентства Onlinetours рассказали РИАМО о пяти направлениях для туризма в Поднебесной, выходящих за рамки традиционных маршрутов.

Одной из жемчужин является национальный парк Чжанцзяцзе, чьи пейзажи из кварцевых скал, утопающих в облаках, по слухам, вдохновили создателей «Аватара». Не менее впечатляет древний город Фэнхуан, сохранивший аутентичную архитектуру династий Мин и Цин с деревянными домами на сваях, мостами-арками и атмосферой старины.

Особого внимания заслуживает Сучжоу, часто называемый Восточной Венецией. Его сеть каналов, обрамленных старинными постройками и тенистыми садами, предлагает идеальные условия для романтических прогулок на лодках и неспешного отдыха.

Для ценителей природных чудес открыта долина Цзючжайгоу с ее бирюзовыми озерами и многоуровневыми водопадами, напоминающими декорации к фэнтези-фильмам. Несмотря на сложную десятичасовую дорогу по горному серпантину, это место стоит того, чтобы увидеть его уникальные ландшафты.

Завершает список горный массив Хуаншань. Его пики, утопающие в облаках, древние сосны и уникальные оптические явления вроде «Света Будды» делают его обязательным пунктом для знакомства с природным наследием Китая.

По данным аналитиков, количество забронированных россиянами отелей в КНР в сентябре увеличилось на 25%. Наибольшей популярностью пользуются гостиницы в Шанхае — 28,6% бронирований. На втором месте оказался Пекин (21,3%), а на третьем — Гуанчжоу (14,5%). В топ-5 также вошли Шэньчжэнь (5,0%) и Чэнду (2,7%).

