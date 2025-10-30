Депутат Рады заявил о «позорных» потерях тепла в Киеве

Потери тепла в Киеве достигают 27%. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«Киевтеплоэнерго» показывает 27% потерь тепла в тепловых сетях города. Это катастрофа, это позор», — сказал парламентарий.

Кучеренко добавил, что показатели столицы Украины оказались ниже, чем в Черкассах и Житомире. По его словам, в этих городах потери тепла составляют 10-11%. Подобная ситуация оказалась «управленческой катастрофой», считает депутат.

26 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Украина оказалась в тяжелом положении в преддверии зимы. Глава города выразил уверенность, что отопительный сезон 2025–2026 годов станет самым сложным за последние годы.

22 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры. Парламентарий уточнил, что в республике «выбили практически всю газовую систему» и власти не были к этому готовы.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.