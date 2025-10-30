На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шереметьево задержали россиянина с крупной контрабандой валюты

Таможенники Шереметьево пресекли попытку ввоза из Турции более $110 тысяч
true
true
true

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку контрабанды валюты на сумму, эквивалентную более $110 тыс. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, россиянин прибыл из Стамбула и собирался улететь в Казань. Однако он не задекларировал наличные, которые нашли при сканировании транзитного багажа. Сотрудник таможни заметил на мониторе пачки денег в одном из чемоданов, после чего пассажира сняли с рейса и задержали.

При досмотре у мужчины нашли купюры разных государств, среди которых турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи и сербские динары. Общая сумма изъятой валюты составила 110 634 доллара США в эквиваленте.

Пассажир пытался скрыться, отказавшись предъявить содержимое багажа, но был задержан. В отношении него рассматривается возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до четырех лет ограничения свободы или штраф в размере 10–15-кратной суммы незаконно перемещаемых средств.

Отмечается, что задержанный уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.

Ранее россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию кольцо за 6 млн рублей и попалась.

