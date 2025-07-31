Россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию кольцо за 6 млн рублей и попалась

В Шереметьево таможенники нашли у россиянки кольцо за 6 млн рублей, которое она везла незаконно. Об этом сообщает ФТС России.

Россиянка, прилетевшая из катарской столицы Доха, проходила выборочный контроль в «зеленом» коридоре. При досмотре ее багажа сотрудники таможни обнаружили серебристое кольцо с крупными камнями. Экспертиза показала, что украшение сделано из платины 950-й пробы и инкрустировано бриллиантами. Стоимость украшения оценили в 6 млн рублей.

По факту нарушения таможенных правил возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров. Закон предусматривает штраф в размере от половины до двукратной стоимости незадекларированного товара. В настоящее время украшение изъято.

Ранее российские таможенники выявили контрабанду валюты на 1,2 млрд рублей.