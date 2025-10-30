МЧС России зафиксировало 10 афтершоков на Камчатке

МЧС: на Камчатке за сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0

На Камчатке за минувшие сутки зафиксировали 10 афтершоков. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому края.

По данным ведомства, магнитуда этих афтершоков составила от 3,5 до 5,0. При этом в МЧС отметили, что подземные толчки в населенных пунктах не ощущались.

Также продолжается активность шести вулканов Камчатки: Безымянного, Ключевского, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона рекомендуется не приближаться к вулканам ради безопасности.

Как пояснил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году.

