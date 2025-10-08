На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В республике Алтай произошло землетрясение

МЧС: в республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,9
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кош-Агачском районе республики Алтай. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

«В 18:20 (14:20 мск. — прим. ред.) зарегистрировано сейсмическое событие силой в эпицентре 4,9 магнитуды в 5 километрах восточнее н. п. Старого Бельтира», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что в 50-километровую зону попали восемь населенных пунктов, среди которых Старый Бельтир, Кош-Агач, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой и Чаган-Узун.

При этом местные жители ощутили толчки, пострадавших нет.

До этого в Киргизии 13 зданий получили повреждения в результате землетрясения, в том числе шесть жилых домов. В МЧС республики уточнили, что повреждения были зафиксированы в Джалал-Абадской и Таласской областях.

1 октября неподалеку от города Тиакур в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В местном сейсмологическом и метеорологическом агентстве BMKG сообщили, что эпицентр стихийного бедствия находился в море. Его очаг залегал на глубине 163 км.

Власти предупредили местных жителей о возможных афтершоках. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Ранее на Филиппинах землетрясение разрушило храм.

