Россияне рассказали, что будут делать в ноябрьские праздники

Почти половина опрошенных россиян (48%) в предстоящие ноябрьские праздники отдохнут дома, а главной целью мини-каникул для 51% респондентов станет восстановление сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

Лишь 10% опрошенных планируют короткие путешествия по стране, 12% отправятся на дачу или в загородный дом. При этом 27% респондентов еще не определились с планами.

Помимо отдыха, 37% россиян рассматривают праздники как возможность для культурного обогащения — посещения музеев, выставок и театров. Для 11% приоритетом является время с семьей и родственниками.

Большинство граждан подходят к праздничным тратам консервативно: 42% планируют потратить столько же, сколько в обычные выходные, а 51% вообще не закладывают специальный бюджет на эти дни. Среди тех, кто готов к дополнительным расходам, 37% планируют потратить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, 12% ограничатся суммой до 5 тыс. рублей, 28% готовы потратить значительно больше обычного.

Основные статьи расходов распределились следующим образом: 67% – развлечения и досуг вне дома (кино, рестораны, концерты), 12% — шопинг (одежда, обувь, косметика), 11% — путешествия и транспорт, 4% — продукты и домашние расходы.

«Результаты нашего опроса показывают четкий тренд на осознанный и спокойный отдых. Россияне предпочитают проводить праздники в привычной обстановке, фокусируясь на восстановлении сил. Это отражается и на финансовых планах: бюджеты остаются сдержанными, а основные траты направлены на получение положительных эмоций и впечатлений, а не на материальные блага», — прокомментировали в пресс-службе маркетплейса.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

