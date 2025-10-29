На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, что будут делать в ноябрьские праздники

Почти половина опрошенных россиян в ноябрьские праздники отдохнут дома
true
true
true
close
Ruslan Malysh/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина опрошенных россиян (48%) в предстоящие ноябрьские праздники отдохнут дома, а главной целью мини-каникул для 51% респондентов станет восстановление сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

Лишь 10% опрошенных планируют короткие путешествия по стране, 12% отправятся на дачу или в загородный дом. При этом 27% респондентов еще не определились с планами.

Помимо отдыха, 37% россиян рассматривают праздники как возможность для культурного обогащения — посещения музеев, выставок и театров. Для 11% приоритетом является время с семьей и родственниками.

Большинство граждан подходят к праздничным тратам консервативно: 42% планируют потратить столько же, сколько в обычные выходные, а 51% вообще не закладывают специальный бюджет на эти дни. Среди тех, кто готов к дополнительным расходам, 37% планируют потратить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, 12% ограничатся суммой до 5 тыс. рублей, 28% готовы потратить значительно больше обычного.

Основные статьи расходов распределились следующим образом: 67% – развлечения и досуг вне дома (кино, рестораны, концерты), 12% — шопинг (одежда, обувь, косметика), 11% — путешествия и транспорт, 4% — продукты и домашние расходы.

«Результаты нашего опроса показывают четкий тренд на осознанный и спокойный отдых. Россияне предпочитают проводить праздники в привычной обстановке, фокусируясь на восстановлении сил. Это отражается и на финансовых планах: бюджеты остаются сдержанными, а основные траты направлены на получение положительных эмоций и впечатлений, а не на материальные блага», — прокомментировали в пресс-службе маркетплейса.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее россиянам дали советы, как распределить время на длинной рабочей неделе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами