Россиянам посоветовали продукты, которые зарядят мозг на максимум

Правильное питание важно не только в поддержании здоровья, но и для функционирования мозга. Есть продукты, которые могут напрямую влиять на память, внимание и когнитивные способности. О том, что стоит включить в рацион для активной мозговой деятельности, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

По словам специалиста, при выборе продуктов важно учитывать не только их пользу, но и индивидуальные особенности организма, в том числе возможную непереносимость.

«То, что полезно одному, может не подойти другому. Поэтому важно наблюдать за реакцией организма и при необходимости корректировать питание», — подчеркнула Зинчева.

Среди наиболее полезных для мозга продуктов врач отметила грецкие орехи, богатые полезными жирами и антиоксидантами — они укрепляют клеточные мембраны, помогают повысить настроение и когнитивные способности.

Не менее ценным источником питательных веществ, по ее словам, является брокколи. Этот овощ содержит мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от разрушения. Врач советует не ограничиваться привычными способами приготовления. Например, брокколи можно запекать с орехами, готовить в виде крем-супа или добавлять в омлет — так блюдо станет не только полезным, но и вкусным.

Особое место в рационе для здоровья мозга занимает красная рыба, богатая омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества способствуют более эффективной работе мозга, улучшают память, концентрацию и поддерживают когнитивные способности в зрелом возрасте.

Положительное влияние на мозговую деятельность оказывает и темный шоколад. В нем содержатся магний, флавоноиды и другие микроэлементы, которые стимулируют кровообращение, повышают внимание и улучшают настроение.

«Важно выбирать именно горький шоколад с высоким содержанием какао, чтобы получить максимальную пользу без лишнего сахара», — уточнила врач.

Среди ягод особенно выделяется черника — природный источник антиоксидантов, который поддерживает когнитивные функции и одновременно улучшает зрение.

При этом Зинчева напомнила: если после употребления какого-либо продукта возникают неприятные ощущения, стоит исключить его из рациона и проверить пищевую переносимость. Для этого можно пройти специальное лабораторное исследование.

