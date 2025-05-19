Названы основные признаки старения мозга

Старение мозга — это не только возрастной процесс. Исследования показывают, что первые когнитивные изменения могут начинаться уже с 27–30 лет, особенно если человек ведет малоподвижный образ жизни, не спит достаточно и подвергается хроническому стрессу, рассказал «Газете.Ru» Магомед-Амин Идилов, основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD.

По его словам, есть основные признаки начального когнитивного старения.

Снижение скорости обработки информации. Считается, что уже после 30 лет скорость реакции может замедляться на 15–20% каждые 10 лет, особенно без регулярной умственной нагрузки.

Проблемы с краткосрочной памятью. Согласно данным Гарвардской медицинской школы, около 40% людей старше 45 лет замечают ухудшение краткосрочной памяти, при этом реальное снижение может начаться гораздо раньше — с 35–40 лет.

Трудности с концентрацией. Современные когнитивные тесты показывают, что в условиях постоянной цифровой стимуляции (уведомления, мессенджеры, соцсети) средняя продолжительность устойчивого внимания снизилась с 12 секунд в 2000 году до 8 секунд в 2020-х (данные Microsoft Research).

Снижение когнитивной гибкости. К 50 годам способность адаптироваться к новым задачам и обучаться новому может снижаться на 30–40% по сравнению с возрастом 25 лет, особенно если человек не практикует регулярное развитие навыков и обучение.

Повышенная раздражительность и эмоциональная нестабильность. Исследования показывают, что ухудшение когнитивной саморегуляции связано с истощением префронтальной коры, что особенно заметно при хронической усталости и переутомлении.

«Важно не ждать, пока проблемы станут заметны окружающим. Когнитивное старение можно отслеживать с помощью регулярных чекапов — в том числе цифровых. Такие метрики, как скорость реакции, количество ошибок при выполнении задач, устойчивость внимания и уровень тревожности — это уже измеримые показатели, а не абстрактные ощущения», — подчеркивает Идилов.

По его словам, регулярный мониторинг позволяет не только сохранить ясность ума, но и повысить эффективность работы — особенно в сферах, где интеллект и креативность — главный ресурс.

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