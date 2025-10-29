Опубликован спутниковый снимок урагана «Мелисса» над Ямайкой

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлено прохождение урагана «Мелисса», обрушившегося на Ямайку. Кадры сделали российские гидрометеорологические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».

В подписи к видео говорится, что эти спутники «Роскосмоса» следят за прохождением урагана.

Как отметили в госкорпорации, природный катаклизм оставил без электричества свыше полумиллиона жителей острова.

Накануне ураган «Мелисса» ослабел до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, к 16:00 по восточному времени (23:00 мск) скорость ветра в пределах урагана достигала 240 км/ч.

28 октября ураган «Мелисса» вплотную подошел к южному побережью Ямайки.

Этот ураган стал самым мощным среди всех, произошедших за 90 лет. По уровню давления «Мелисса» сравнялась с ураганом 1935 года, обрушившимся на Флориду в День труда, а по скорости ветра — с ураганом «Дориан», случившимся в 2019 году.

Ранее сообщалось, что ураган «Мелисса» может помешать США провести операцию против наркокартелей.