На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили об ослаблении урагана «Мелисса» до четвертой категории

NHC: ураган «Мелисса» ослабел до четвертой категории и движется к Кубе
true
true
true
close
NASA

Ураган «Мелисса» ослабел до четвертой категории и смещается от Ямайки в сторону Кубы. Об этом сообщили в Национальном центре США по отслеживанию ураганов (National Hurricane Center, NHC).

По данным метеорологов, к 16:00 по восточному времени (23:00 мск) скорость ветра в пределах урагана достигала 240 км/ч. Сейчас «Мелисса» покидает акваторию Ямайки и продолжает движение по Карибскому морю в направлении Кубы.

28 октября ураган «Мелисса» вплотную подошел к южному побережью Ямайки. Согласно оценкам NHC, ураган достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона и может стать крупнейшим торнадо за всю историю острова — его скорость достигает 282 км/ч.

27 октября газета New York Times написала, что Соединенные Штаты эвакуировали тысячу человек с военно-морской базы в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы в связи с приближением урагана «Мелисса». Их разместили на американской базе в штате Флорида. Они смогут находиться там около двух недель.

26 октября NHC сообщил, что ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.

Ранее житель Ямайки рассказал об опасности сноса домов ураганом «Мелисса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами