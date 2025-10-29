В США сообщили об ослаблении урагана «Мелисса» до четвертой категории

NHC: ураган «Мелисса» ослабел до четвертой категории и движется к Кубе

Ураган «Мелисса» ослабел до четвертой категории и смещается от Ямайки в сторону Кубы. Об этом сообщили в Национальном центре США по отслеживанию ураганов (National Hurricane Center, NHC).

По данным метеорологов, к 16:00 по восточному времени (23:00 мск) скорость ветра в пределах урагана достигала 240 км/ч. Сейчас «Мелисса» покидает акваторию Ямайки и продолжает движение по Карибскому морю в направлении Кубы.

28 октября ураган «Мелисса» вплотную подошел к южному побережью Ямайки. Согласно оценкам NHC, ураган достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона и может стать крупнейшим торнадо за всю историю острова — его скорость достигает 282 км/ч.

27 октября газета New York Times написала, что Соединенные Штаты эвакуировали тысячу человек с военно-морской базы в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы в связи с приближением урагана «Мелисса». Их разместили на американской базе в штате Флорида. Они смогут находиться там около двух недель.

26 октября NHC сообщил, что ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.

Ранее житель Ямайки рассказал об опасности сноса домов ураганом «Мелисса».