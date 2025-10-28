На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ураган «Мелисса» может помешать США провести операцию против наркокартелей

WP: США вместо борьбы с наркокартелям придется бороться с последствиями урагана
NASA

Американским военным, возможно, придется помочь странам Карибского бассейна справиться с гуманитарным кризисом из-за урагана «Мелисса» вместо проведения операции по борьбе с наркокартелями. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание напоминает, что США традиционно помогают странам Карибского бассейн в случае стихийных бедствий. При этом сейчас в регионе присутствуют несколько десятков воздушных судов восемь кораблей американского флота с 6 тыс. военными, многие из которых знают, как действовать во время природных катаклизмов, а корабли имеют большой опыт участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

До разгула стихии СМИ Соединенных Штатов писали, что страна в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы. Однако ураган «Мелисса» может помешать этим планам, пишет WP.

Несколько дней назад «Известия» со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганом писали, что «Мелисса» может угрожать островному государству Ямайка, юго-западной части Республики Гаити, кубинским провинциям Гранма, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Ольгин. Скорость тропического шторма тогда увеличилась до 150 км/ч, что позволило классифицировать его как ураган первой категории.

Ранее базу США в Гуантанамо эвакуировали из-за урагана «Мелисса».

