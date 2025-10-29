Обрушившийся на Карибский бассейн ураган стал самым мощным за 90 лет

Бушующий на Кубе и Ямайке ураган «Мелисса» стал самым мощным за 90 лет

На Кубе и Ямайке ураган «Мелисса» стал самым мощным среди всех, произошедших за 90 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP), которое приводит анализ метеоданных.

«Его ветры со скоростью 295 км/ч и центральное давление 892 мбар установили два рекорда для самого сильного атлантического шторма при выходе на сушу», — сказано в публикации.

Как отмечается в материале, по уровню давления «Мелисса» сравнялась с ураганом 1935 года, обрушившимся на Флориду в День труда, а по скорости ветра — с ураганом «Дориан», случившимся в 2019 году.

Накануне ураган «Мелисса» ослабел до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, к 16:00 по восточному времени (23:00 мск) скорость ветра в пределах урагана достигала 240 км/ч.

28 октября ураган «Мелисса» вплотную подошел к южному побережью Ямайки.

Ранее сообщалось, что ураган «Мелисса» может помешать США провести операцию против наркокартелей.