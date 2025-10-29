Госдума рассмотрит законопроект о создании Путинского суда в Чечне

Верховный суд России внес на рассмотрение Госдумы проект закона о создании Путинского районного суда в Чечне. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Направляется <...> постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской Республики», — говорится в тексте законопроекта.

Первая линия Путинского района была открыта в начале октября при участии главы Чечни Рамзана Кадырова и вице-премьера РФ Александра Новака. По словам Кадырова, этот район является бизнес-проектом, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность российскому лидеру.

Он также отметил, что в новом районе «будет очень много архитектурных решений». По словам главы Чечни, власти республики хотели сделать его удобным в вопросе обслуживания гостей и жителей города, а также дальнейшего развития.

