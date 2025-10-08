В Грозном открыли первую линию нового района имени Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров и вице-премьер правительства России Александр Новак открыли первую линию нового района имени президента РФ Владимира Путина в Грозном. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы ввели в эксплуатацию более 330 тысяч квадратных метров жилья. Символично, что это открытие состоялось именно в день рождения нашего национального лидера, а также в год, посвященный одноименному району и чеченской столице», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что новый район имеет площадь 300 гектаров. Он рассчитан на 150 тысяч жителей. В настоящее время на территории района начали работу школа тенниса, два объекта здравоохранения, бассейны, медресе, мечеть и спорткомплекс для инвалидов, отметил чеченский лидер.

В сентябре Кадыров рассказал, что этот район является бизнес-проектом, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность российскому лидеру. Он также отметил, что в новом районе «будет очень много архитектурных решений». По словам главы Чечни, власти республики хотели сделать его удобным в вопросе обслуживания гостей и жителей города, а также дальнейшего развития.

Ранее президент России похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни.