Кадыров назвал район имени Путина в Грозном проектом для выражения благодарности

Район имени президента России Владимира Путина является бизнес-проектом, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность российскому лидеру. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.

«Мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику», — сказал политик.

Кадыров добавил, что в новом районе «будет очень много архитектурных решений». По словам главы Чечни, власти республики хотели сделать его удобным в вопросе обслуживания гостей и жителей города, а также дальнейшего развития. В связи с этим архитекторы и инженеры получили возможность реализовать свои фантазии, отметил политик.

О создании района имени Путина в Грозном Кадыров заявил в феврале 2024 года. Он расположится на территории свыше 200 гектаров. Сейчас на территории проводится масштабная стройка. Работы планируется завершить к 2027 году.

Ранее президент России похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни.