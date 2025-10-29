Стали известны победители просветительского проекта «Научная Вселенная»

24 октября 2025 года в Москве, в музее «АТОМ» на ВДНХ, прошел финальный этап третьего сезона научно-просветительского проекта «Научная Вселенная», сообщили организаторы.

В финале конкурса приняли участие 37 школьников и студентов из 21 города России, которые представили свои проекты в девяти тематических треках, соответствующих приоритетным направлениям научно-технологического развития России: «Беспилотные авиационные системы», «Биоэкономика», «Генетика и персонализированная медицина», «Инновационное проектирование», «Информационные технологии и большие данные», «Квантовые технологии», «Научная фантастика», «Новые материалы и химия» и «Освоение космоса».

По итогам экспертное жюри отобрало 18 победителей — 9 школьников и 9 студентов, которые уже в ноябре отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный». Для победителей проведут экскурсию по первому гражданскому космодрому России, расскажут об особенностях запуска ракеты-носителя.

В церемонии награждения победителей принял участие Денис Секиринский, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

«Проект «Научная Вселенная» показывает, что российская молодежь не боится сложных задач и готова мыслить реальными научными и инженерными вызовами. Мы видим, как ребята не просто предлагают идеи, но и превращают их в прикладные решения. Вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок - одна из приоритетных задач Десятилетия науки и технологий», — отметил Секиринский.

Решения участников оценивали по ряду ключевых критериев, включая глубину анализа, практическую применимость, аргументированность выводов и нестандартность предложенных решений.