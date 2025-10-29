На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне с детьми столкнулись с проблемами на границе с Грузией

SHOT: россиян с детьми перестали пускать в Грузию из-за фотографий в паспорте
close
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Российские туристы с детьми столкнулись с проблемами при проходе в Грузию через границу из-за того, что подростки на фото в паспорте не похожи на себя в младенчестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, сложности при прохождении границы возникают из-за фотографий в детских заграничных паспортах. Пограничников настораживает, что повзрослевшие дети могут значительно отличаться от изображений, сделанных в младенчестве при оформлении документа.

В одном из случаев семью развернули на границе и направили во Владикавказ к нотариусу для получения справки, подтверждающей, что паспорт действительно принадлежит семилетнему ребенку. Однако, по данным источников, даже нотариальное подтверждение не гарантирует пересечения границы.

27 октября издание Yle сообщало, что туристы стали активно посещать Финляндию, чтобы увидеть забор на границе с Российской Федерацией. По данным журналистов, путешественники приезжают «посмотреть на границу XXI века» и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону. За минувшее лето подобных нарушений было зафиксировано порядка 50.

Ранее в Грузии задержали россиянина с партией наркотиков.

