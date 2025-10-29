Россияне с детьми столкнулись с проблемами на границе с Грузией

Российские туристы с детьми столкнулись с проблемами при проходе в Грузию через границу из-за того, что подростки на фото в паспорте не похожи на себя в младенчестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, сложности при прохождении границы возникают из-за фотографий в детских заграничных паспортах. Пограничников настораживает, что повзрослевшие дети могут значительно отличаться от изображений, сделанных в младенчестве при оформлении документа.

В одном из случаев семью развернули на границе и направили во Владикавказ к нотариусу для получения справки, подтверждающей, что паспорт действительно принадлежит семилетнему ребенку. Однако, по данным источников, даже нотариальное подтверждение не гарантирует пересечения границы.

