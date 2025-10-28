На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Вьетнаме затопило исторические города

Apnews: во Вьетнаме из-за наводнения эвакуировали 40 тысяч туристов
true
true
true
close
Thinh Nguyen/Reuters

Во Вьетнаме выпало рекордное для страны количество осадков за сутки. Ливни спровоцировали наводнения, оползни и повреждение зданий, пишет APNews.

Сильные дожди вызвали наводнение в центральном Вьетнаме: реки вышли из берегов и затопили дома, сельскохозяйственные угодья и туристические объекты, включая исторические города Хюэ и Хойян.

«Потоп нарастал так быстро, что нам пришлось срочно переселить гостей в другие отели за пределами зоны затопления ради их безопасности», — сообщил владелец отеля, расположенного рядом с рекой Тхубон в Хойяне, Нгуен Нгок Ань.

По данным метеорологического управления страны, к вечеру 27 октября количество осадков в городе Хюэ, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, достигло 1085 мм за 24 часа. Это самый высокий уровень, когда-либо зарегистрированный во Вьетнаме, передает AP.

Как отмечается, к утру 28 октября уровень воды в реке Хоай поднялся до 4,62 м и достиг «уровня пояса» в Хюэ, а также в древнем городе Хойян. По информации издания, туристов эвакуировали на лодках после того, как вода в Хоай поднялась почти на двухметровый уровень. Вьетнамские СМИ также сообщили, что всего около 40 тыс. туристов были переселены в другие отели.

Ранее россияне застряли во Вьетнаме из-за проблем с самолетом.

