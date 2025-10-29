Россиянин, чей отдых в Таиланде омрачило наводнение, засудил туроператора

Турист из Новосибирска отсудил у туроператора компенсацию за испорченный непогодой отпуск в Таиланде. Об этом пишет «Турдом.ру».

В прошлом году новосибирец купил тур на Пхукет и по совету турагента отправился на отдых в августе. Путевка обошлась мужчине дешевле, так как в это время в Таиланде сезон дождей.

Семья заселилась в отель на пляже Ката, когда в регионе ежедневно шли дожди, при этом в гостинице отключили электричество и воду. Туристам пришлось черпать ее из бассейна для личных нужд. Вдобавок к этому мужчина и его сын отравились после обеда в уличном кафе.

Чтобы спасти остаток отпуска, отдыхающие переехали в другой отель и прожили в нем за свой счет шесть дней. Вернувшись на родину, мужчина потребовал возмещения расходов, из компания согласилась компенсировать лишь часть убытков. Тогда он подал судебный иск.

В марте по решению суда с туроператора в пользу клиента взыскали 96 тыс. рублей, но обе стороны подали апелляционные жалобы. В октябре Новосибирский областной суд увеличил сумму компенсации до 252 тыс. рублей. Теперь новосибирец надеется взыскать с ответчика часть понесенных судебных издержек.

