Туристы пожаловались на грубого водителя автобуса и получили компенсацию

Пермяки отсудили у турфирмы шестикратную стоимость путевки за испорченный отдых
Shutterstock

Жители Перми пожаловались на испорченное новогоднее путешествие и отсудили в шесть раз больше стоимости путевки. Об этом стало известно Ura.ru.

В прошлый Новый год пермяки отправились в Астану, купив четырехдневный автобусный тур за 34,4 тыс. рублей у компании «Туры вкайф». Однако во время поездки туристы испытали «значительные нравственные страдания, переживания и стресс».

Из-за прибытия автобуса в столицу Казахстана с опозданием россияне не смогли посетить большую часть запланированных локаций, а при заселении в отель выяснилось, что турфирма без предупреждения понизила класс размещения.

Отдельно туристы раскритиковали поведение водителя автобуса, который запрещал закрывать шторки и не остановился по просьбе путешественников, не позволив им сходить в туалет. На обратном пути он отказывался заехать в Челябинск, хотя это было предусмотрено программой.

Свердловский районный суд Перми встал на сторону потребителей и взыскал с компании-ответчика стоимость тура, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы на юриста, всего — 227,7 тыс. рублей.

Ранее туристка заблудилась в duty free, опоздала на самолет и потребовала миллион рублей с аэропорта Сочи.

