На Украине мужчина с ножом взял в заложники детей, требуя отсрочку от мобилизации

Пьяный украинец взял в заложники детей, чтобы получить отсрочку от мобилизации
Global Look Press

На Украине к восьми годам заключения приговорили мужчину, который взял в заложники детей, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Луцк на северо-западе Украины. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вооружившись ножом, он взял в заложники троих детей и три часа их удерживал, требуя отсрочки от мобилизации. Прибывшей на место происшествия полиции он угрожал взорвать гранату при попытке штурма. Информации о том, пострадали ли дети, не приводится.

До этого в Харькове сотрудники территориального центра комплектования насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой. На опубликованных кадрах видно, как около десяти мужчин в камуфляже силой усаживают мужчину в микроавтобус, после чего передают ему его собаку, закрывают дверь и уезжают.

В начале октября «Страна.ua» сообщала о похожем случае в Киеве. На опубликованном изданием видео двое мужчин в штатском и один полицейский пытаются затолкать задержанного в микроавтобус. Его собака в этот момент начинает громко лаять и заступаться за хозяина. Мужчина и его питомец оказались внутри автомобиля.

Ранее в Одессе военный взял в заложники жену и ребенка.

Новости Украины
