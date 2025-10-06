На Украине мобилизовали мужчину вместе с его собакой

В Киеве сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину с его собакой

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве мобилизовали собаку. ТЦК задержали ее вместе с владельцем», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как два мужчины в штатском и один полицейский пытаются затолкать задержанного в микроавтобус. Его собака в этот момент начинает громко лаять и заступаться за хозяина. Впоследствии мужчина и его питомец оказались внутри автомобиля.

Накануне «Страна.ua» сообщило, что сотрудники ТЦК «мобилизовали» кота с улицы. На распространяемом видео запечатлено, как люди в военной форме забирают животное и уезжают с ним на машине.

В тот же день Киевский областной ТЦК отверг данные о «котомобилизации». Там заявили, что «обвинения» военкомов свидетельствуют «о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества».

6 октября в Киевской области хозяевам вернули «мобилизованного» кота после огласки в социальных сетях. В чате села, где произошел инцидент, появилось фото питомца на руках у хозяйки.

Ранее в ВСУ рассказали, как разрешение на выезд молодежи отразилось на мобилизации.