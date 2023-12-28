Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Одессе военный взял в заложники жену и ребенка

«Думская»: в Одессе военный взял в заложники 13-летнего ребенка и жену

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Одессе военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

«По предварительной информации, он был под наркотиками. Его уже обезвредил и задержал спецназ», — говорится в сообщении.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывал РИА Новости, что военкомат в городе Запорожье, который контролируется украинскими властями, принимает на службу людей с психическими расстройствами.

Военный уточнил, что сам имеет подобные медицинские проблемы. Однако военный комиссариат все равно отправил его на фронт, предварительно оформив для него новые документы.

Агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим страны, принимающим участие в боевых действиях. Многие украинские солдаты страдают из-за полученных на поле боя травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как военных на фронте снабжают наркотиками.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами