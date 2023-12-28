В Одессе военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

«По предварительной информации, он был под наркотиками. Его уже обезвредил и задержал спецназ», — говорится в сообщении.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывал РИА Новости, что военкомат в городе Запорожье, который контролируется украинскими властями, принимает на службу людей с психическими расстройствами.

Военный уточнил, что сам имеет подобные медицинские проблемы. Однако военный комиссариат все равно отправил его на фронт, предварительно оформив для него новые документы.

Агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим страны, принимающим участие в боевых действиях. Многие украинские солдаты страдают из-за полученных на поле боя травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как военных на фронте снабжают наркотиками.