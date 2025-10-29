Российский подросток напился в компании друзей и порезал их ножом

В Улан-Удэ 17-летний подросток напился в компании друзей, а затем набросился на них с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.

Инцидент произошел в ночь на 25 октября в одной из квартир Железнодорожного района. По данным следствия, юноша распивал спиртные напитки с компанией сверстников. В какой-то момент, будучи пьяным, он начал проявлять агрессию. Когда другие подростки попытались его успокоить, молодой человек схватил нож и нанес удары двум присутствующим. Один получил удар в бедро, а другой — в грудь и живот.

Пострадавшие самостоятельно добрались на такси до больницы, где им оказали медицинскую помощь. Хозяин квартиры обезоружил нападавшего и закрыл его в комнате до прибытия полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании нападавшему меры пресечения в виде заключения под стражу.

