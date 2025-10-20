На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший муж угрожал россиянке ножом и порезал сына

В Калининградской области экс-супруг угрожал женщине ножом и порезал сына
close
Depositphotos

В Калининградской области мужчина угрожал экс-супруге и порезал сына, когда те приехали за вещами. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда 44-летняя жительница поселка Комсомольск вместе с 13-летним сыном приехала за вещами к своему бывшему супругу. Между взрослыми возникла ссора. Во время конфликта бывший муж схватил кухонный нож и начал угрожать женщине. В этот момент мальчик бросился к отцу, пытаясь защитить свою мать. Агрессор махнул ножом и поранил малолетнему кисть левой руки.

Повреждения, которые получил ребенок, квалифицировали как легкий вред здоровью. В отношении отца пострадавшего возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Ранее в Бурятии женщина систематически избивала своих детей и бросила в сына нож.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами