Бывший муж угрожал россиянке ножом и порезал сына

В Калининградской области мужчина угрожал экс-супруге и порезал сына, когда те приехали за вещами. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда 44-летняя жительница поселка Комсомольск вместе с 13-летним сыном приехала за вещами к своему бывшему супругу. Между взрослыми возникла ссора. Во время конфликта бывший муж схватил кухонный нож и начал угрожать женщине. В этот момент мальчик бросился к отцу, пытаясь защитить свою мать. Агрессор махнул ножом и поранил малолетнему кисть левой руки.

Повреждения, которые получил ребенок, квалифицировали как легкий вред здоровью. В отношении отца пострадавшего возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Ранее в Бурятии женщина систематически избивала своих детей и бросила в сына нож.