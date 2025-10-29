«Единая Россия» продолжит помогать волонтерам и жителям приграничных регионов

«Единая Россия» по линии партии и добровольческих структур продолжит поддерживать волонтеров и жителей приграничных регионов. Об этом на встрече с волонтерами лагеря «Курский рубеж» заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Он вместе с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым посетил гуманитарный центр, созданный партией для помощи местным жителям.

«Вы все делаете одно общее дело. «Единая Россия», действительно, изначально этим занялась и то, что мы сразу приступили к данной работе, – просто был наш долг. Все, что вы делали и делаете зачастую с риском для жизни и в очень трудных ситуациях, заслуживает самой высокой оценки», — сказал Медведев.

За время работы лагеря «Курский рубеж» в нем приняли участие более 200 человек из 45 регионов страны в возрасте от 18 до 60 лет. Среди них — активисты МГЕР, члены и сторонники партии, а также жители новых регионов. Результаты деятельности добровольцев были представлены уполномоченным по работе волонтерских групп партии в зонах ЧС, сенатором РФ Игорем Кастюкевичем.

Медведев подчеркнул, что помощь Курской области должна стать задачей всей страны. По его словам, волонтеры, работающие в приграничных районах, демонстрируют лучшие качества, несмотря на трудности.

«Такое сердечное отношение к попавшим в беду, мне кажется, это наша национальная, российская черта, которая всегда была присуща гражданам нашей страны. У вас своих дел, проблем хватает. Но, тем не менее, вы здесь. Это, на самом деле, очень важно. Спасибо вам большое», — сказал Медведев.

В ходе встречи председатель партии вручил благодарности активистам, ответил на их вопросы и поддержал инициативы. В частности, по поручению Медведева «Единая Россия» масштабирует проект по установке памятных знаков в честь погибших участников спецоперации.

«Они должны появляться не только в Курском приграничье. Необходимо устанавливать памятные знаки во всех местах, где проходили или проходят сражения», — сказал председатель «Единой России».

Он также подчеркнул важность оперативной помощи людям, которые сегодня находятся в зоне конфликта. Также Медведев поддержал идею создания постоянных волонтерских лагерей быстрого реагирования.