Забор на восточной границе Финляндии стал достопримечательностью для туристов

Туристы в Финляндии около 50 раз нарушили границу с РФ ради селфи с забором
Global Look Press

Туристы активно посещают Финляндию с целью увидеть забор на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает издание Yle.

Как сообщает издание, путешественники приезжают «посмотреть на границу XXI века» и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону. За минувшее лето подобных нарушений было зафиксировано порядка 50.

По финским законам подобное действие считается мелким нарушением в зоне пограничного контроля, оно карается штрафом в размере €100–300.

Минувшим летом сообщалось, что отсутствие туристов из России ставит под угрозу устойчивость туристического бизнеса в Восточной Финляндии, местные компании оказались в тяжелом положении после прекращения въезда россиян.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей, которые начали вводить ограничения с ноября 2023 года. Поводом стала миграционная ситуация: Хельсинки обвинил Москву в провоцировании потока беженцев из третьих стран. Российский МИД тогда расценил это как проявление двойных стандартов Запада.

Ранее экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о вступлении в НАТО.

