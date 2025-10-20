Россиянина задержали в Грузии с партией наркотиков

В Батуми задержан гражданин России с партией наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

По данным грузинской полиции, задержанному 41 год. В квартире, где проживал мужчина, силовики обнаружили метадон, готовый к реализации. Полицейские также изъяли предметы, необходимые для расфасовки наркотиков.

В пресс-службе МВД Грузии добавили, что россиянину грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

11 октября «Коммерсантъ» писал, что в Ярославле вынесен приговор системному администратору крупнейшей в мире даркнет-платформы Hydra, занимавшейся торговлей наркотиками, Борису Губко.

Дзержинский районный суд 6 октября 2025 года приговорил 37-летнего Губко к 21 году заключения в колонии строгого режима, сообщили в Ярославском областном суде. Рассмотрение дела длилось около года.

Hydra, ликвидированная в 2022 году совместными усилиями ФСБ и полиции, функционировала как маркетплейс, охватывающий миллионы пользователей. Платформа располагалась на серверах в Германии, но обслуживалась россиянами. Считается, что она была одной из крупнейших в мире площадок по продаже наркотиков, фальшивых денег и документов. По оценкам, к 2019 году на Hydra было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов, а общий объем транзакций составлял около $1,4 млрд.

Ранее красноярские самокатчики устроились закладчиками, но были задержаны.