Пассажирку забыли на необитаемом острове во время круиза

Пожилую женщину из Австралии забыли на необитаемом острове во время круиза
close
Depositphotos

Женщину из Австралии забыли на необитаемом острове во время круиза, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, пожилая женщина путешествовала одна и находилась в первом пункте 60-дневного кругосветного круиза стоимостью $80 тысяч. Корабль вышел из Кэрнса, а уже на следующий день остановился у острова Лизард, где пассажиры могли заняться пешими прогулками и снорклингом.

По данным следствия, туристка поднималась вместе с группой на вершину Cook's Look — самую высокую точку острова. На обратном пути она отстала, заблудилась и не вернулась к месту посадки. Остальные участники похода вернулись на судно, не заметив ее отсутствие.

Женщина была объявлена пропавшей без вести лишь вечером субботы, спустя несколько часов после того, как лайнер снялся с якоря. Тело путешественницы нашли на следующий день на склоне горы.

«Последние люди вернулись на борт, и корабль почти сразу ушел. Мы даже удивились, как быстро они покинули остров», — сказала пассажирка Трейси Айрис.

По ее словам, поисковая операция началась около полуночи: вертолет обследовал остров, а несколько членов экипажа участвовали в поисках с факелами до трех часов ночи.

Эксперты в сфере круизов выразили недоумение по поводу случившегося. Специалист Адриан Тассон отметил, что подобные инциденты крайне редки.

«Современные круизные лайнеры тщательно фиксируют вход и выход пассажиров по электронным картам. Трудно понять, как могли не заметить отсутствие человека на борту,» — прокомментировал эксперт.

Ранее живущий на круизном лайнере мужчина рассказал, что 24 года провел в море.

