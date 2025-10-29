Пассажирку забыли на необитаемом острове во время круиза

Женщину из Австралии забыли на необитаемом острове во время круиза, пишет Daily Mail.
Как пишут СМИ, пожилая женщина путешествовала одна и находилась в первом пункте 60-дневного кругосветного круиза стоимостью $80 тысяч. Корабль вышел из Кэрнса, а уже на следующий день остановился у острова Лизард, где пассажиры могли заняться пешими прогулками и снорклингом.
По данным следствия, туристка поднималась вместе с группой на вершину Cook's Look — самую высокую точку острова. На обратном пути она отстала, заблудилась и не вернулась к месту посадки. Остальные участники похода вернулись на судно, не заметив ее отсутствие.
Женщина была объявлена пропавшей без вести лишь вечером субботы, спустя несколько часов после того, как лайнер снялся с якоря. Тело путешественницы нашли на следующий день на склоне горы.
«Последние люди вернулись на борт, и корабль почти сразу ушел. Мы даже удивились, как быстро они покинули остров», — сказала пассажирка Трейси Айрис.
По ее словам, поисковая операция началась около полуночи: вертолет обследовал остров, а несколько членов экипажа участвовали в поисках с факелами до трех часов ночи.
Эксперты в сфере круизов выразили недоумение по поводу случившегося. Специалист Адриан Тассон отметил, что подобные инциденты крайне редки.
«Современные круизные лайнеры тщательно фиксируют вход и выход пассажиров по электронным картам. Трудно понять, как могли не заметить отсутствие человека на борту,» — прокомментировал эксперт.
