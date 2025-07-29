Живущий на круизном лайнере мужчина 24 года провел в море

Мужчина из США, живущий на круизном лайнере, провел в море 24 года, пишет Metro.

Житель Майами, известный среди персонала круизных лайнеров как «Супер Марио», совершил свой тысячный круиз на борту судна Explorer of the Seas компании Royal Caribbean. 77-летний мужчина, переехавший в США с Кубы в 1960-х годах, большую часть своей жизни провел на суше, но однажды решил поменять устоявшийся ритм — и остался в море.

Первый круиз он совершил в 2000 году, устав от постоянных перелетов по работе. С тех пор он провел в море более двух десятилетий, планируя свою жизнь вокруг расписания лайнеров. Несмотря на то, что у него есть квартира в Майами, мужчина проводит на суше не более двух недель в году, остальное время — в плавании. Он признается, что за годы почти полностью «потерял сухопутные ноги» и чувствует себя гораздо комфортнее в движении по морю, чем на твердой поверхности.

Сотрудники круизной компании устроили в его честь торжественное мероприятие на борту лайнера, вышедшего из Майами в 11-дневный круиз по Панаме и Южным Карибам. Марио стал первым путешественником, который набрал более 10 тысяч баллов в программе лояльности. Баллы начисляются за каждую ночь, проведенную в круизе.

Марио бронирует путешествия за два года вперед и старается жить в одной и той же каюте на протяжении длительного времени. В быту он скромен: предпочитает внутренние каюты, избегает платных экскурсий, алкоголя и доступа к интернету. Годовое проживание в круизе обходится ему примерно в $72 тысячи, в то время как жизнь в доме престарелых в США, по его словам, стоит не меньше $100 тысяч в год.

Мужчина уверяет, что продолжит путешествовать, «пока здоровье позволяет и море приносит радость».

Ранее более 140 человек заразились «загадочной болезнью» во время круиза.