«Точно не кроссворды»: генетик раскрыл секрет профилактики деменции

Ключевую роль в возникновении и профилактике деменции играет способность нервной системы приспосабливаться к изменяющимся действиям и условиям. Поэтому именно новизна важна для поддержания здоровья мозга, а попытки натренировать его с помощью таких действий, как разгадывание кроссвордов, ни к чему не приведут, заявил в эфире Общественной Службы Новостей специалист в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

Нервная система человека находится в постоянном развитии, нервные клетки восстанавливаются, хотя это и происходит крайне медленно. При этом исследования с применением новейших технологий подтверждают, что нейропластичность – это, по сути, и есть приспособление нервной системы к изменениям, и это самый важный фактор здоровья мозга.

«Не отгадывание кроссвордов предотвращает деменцию или Альцгеймер, а новизна, — подчеркнул генетик. — Если сегодня вы занимаетесь музыкой, завтра пишете стих, а послезавтра пошли прогуляться в новое место – это и есть та самая стимуляция нейропластичности».

При выполнении нового действия нейроны ищут новые связи, формируют новые нейрональные круги. Это спасает их от вымирания, заключил Карасев.

Напомним, ученые из Австралии выяснили, что пожилые люди, которые часто слушают музыку или играют на музыкальных инструментах, реже сталкиваются с деменцией. Участники исследования, которые регулярно играли на музыкальных инструментах, демонстрировали на 35% меньший риск деменции, хотя значимой связи с более лёгкими нарушениями выявлено не было. Те, кто сочетал оба вида музыкальной активности, также имели заметно более низкий риск как деменции, так и когнитивного ослабления.

Интересно, что уровень образования усиливала защитный эффект. У людей с 16 и более годами обучения постоянное прослушивание музыки снижало риск деменции на 63%, тогда как у участников с 12–15 годами образования подобная связь не наблюдалась.

Ранее россиянам рассказали, какой микроэлемент влияет на риск развития деменции.