Россиянам рассказали, какой микроэлемент влияет на риск развития деменции

Низкий уровень лития в мозге повышает риски развития болезни Альцгеймера, рассказала «Газете.Ru» преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова.

«Литий — это микроэлемент, точная биологическая роль которого еще полностью не установлена. Литий в небольших количествах содержится в мозге, где помогает нервным клеткам взаимодействовать и защищает их от повреждений. Недавние исследования показали, что у людей с болезнью Альцгеймера снижено количество лития в мозге по сравнению со здоровыми, и это, вероятно, связано с тем, что амилоидные бляшки, которые являются одной из причин этой болезни, вымывают этот минерал из окружающих их клеток», — рассказала врач.

По словам врача, ученые заметили взаимосвязь между количеством лития в мозге с возникновением амилоидных бляшек и потерей памяти у мышей. Повышение же уровня лития в исследованиях помогало уменьшить количество бляшек и частично восстановить память.

«Испытания на людях пока не проводились. В настоящее время препараты на основе лития широко используются для лечения биполярного расстройства и шизофрении, однако имеют ряд серьезных побочных эффектов из-за чего применяются исключительно под контролем лечащего врача. К сожалению, заявить о каких-то серьезных результатах пока невозможно, однако точно можно сказать о новом перспективном направлении для изучения способов лечения и предотвращения болезни Альцгеймера», — заключила доктор.

