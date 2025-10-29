На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Симферополе тушат пожар после попадания беспилотника

Аксенов: в Симферополе БПЛА попал в емкость с горюче-смазочными материалами
МЧС России/РИА Новости

В Симферополе тушат пожар, начавшийся после атаки украинских беспилотников. Обломки дрона попали в емкость с горюче-смазочными материалами, сообщает в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

В результате ЧП начался пожар, экстренные службы работают на месте происшествия, уточнил глава полуострова. По словам Аксенова, пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

Минобороны России ранее сообщило о перехвате за ночь над российскими регионами сотни украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области — 46 единиц. Еще 12 беспилотников перехватили в Калужской области, восемь — в Белгородской, семь — в Краснодарском крае и шесть — в Московском регионе. В ведомстве уточнили, что часть БПЛА следовала в направлении Москвы.

Также система ПВО зафиксировала и уничтожила шесть беспилотников над Орловской областью, четыре — над Ульяновской, по три — над Крымом и республикой Марий Эл, два — над Ставропольским краем. По одному БПЛА перехватили над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее четыре аэропорта России приостановили прием и отправку самолетов.

Атаки БПЛА на Россию
