Четыре аэропорта России приостановили прием и отправку самолетов

Аэропорты Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка), Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого работу приостановили воздушные гавани Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Самары (Курумоч).

Вечером 28 октября российские системы противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа в ходе отражения массированной атаки, которая продолжалась с 20:00 до 23:00 мск. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевшие в направлении Москвы.

