Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе в начале ноября

Эксперт Подольская: россиян ждет трехдневная рабочая неделя в начале ноября
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россияне будут работать три дня в неделю в начале ноября из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, трехдневная рабочая неделя продлится с 5 по 7 ноября.

«В связи с празднованием Дня народного единства выходными будут три дня подряд — со 2 по 4 ноября — благодаря тому, что выходной день с субботы, 1 ноября, перенесен на 3 ноября», — сказала она.

Подольская уточнила, что 1 ноября станет предпраздничным днем, поэтому для тех, кто работает по пятидневному графику, продолжительность рабочего времени сократится на один час.

28 октября профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России в настоящее время нереализуемо. По словам эксперта, для сохранения текущего объема ВВП потребовался бы рост производительности труда на 20% или привлечение дополнительной рабочей силы в 14 миллионов человек. При этом Сафонов отметил, что сохранить объемы ВВП без роста производительности труда невозможно без сокращения заработной платы.

Ранее в России исключили возможность сокращения ежегодного отпуска.

