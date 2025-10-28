В России исключили возможность сокращения ежегодного отпуска

В России вряд ли сократят количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Так он прокомментировал соответствующее предложение общественного деятеля и политтехнолога Вадима Попова.

«Большинство стран мира имеет длительность отпуска в диапазоне 20–30 дней по аналогии с Европой. Но не везде их можно брать на весь срок сразу. Также есть исключения вроде США, где закон вообще не регулирует длительность отпусков, но по факту они существуют по договоренности с работником. Как правило, всего две недели в году.

Россия традиционно разрабатывает свою социальную политику по аналогии с европейскими странами. И нормы в части отпусков у нас появились оттуда же. Крайне маловероятно, что сейчас их изменят. Во-первых, это вызовет общее недовольство. Во-вторых, в этом нет смысла. У работодателей и так существует много способов увеличения рабочего времени и сокращения числа отпускных дней», — отметил Селезнев.

По его словам, очень часто люди ходят в отпуска всего на пару недель в год, накапливая компенсацию за неотгулянные дни до самого увольнения. Эта практика оказалась удобна и для работников (получается «золотой парашют» при смене места), и для работодателей (не нужно дополнительно тратиться на выходное пособие или выплаты по соглашению сторон), пояснил Селезнев. Ломать эту негласную систему никто сейчас не будет, уверен эксперт.

В середине октября Попов заявил, что отпуск и количество праздничных дней в России необходимо сократить. Он предложил урезать продолжительность ежегодного отдыха для всех работников: закрепить 21 календарный день оплачиваемого отпуска и всего шесть дней январских каникул. Автор инициативы объяснил идею сложной экономической обстановкой в России.

