Ученые предупредили о риске сердечных заболеваний из-за ночного освещения

JNO: освещение во время сна значительно увеличивает риск сердечных заболеваний
Shutterstock

Регулярное воздействие света в ночное время значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 40 лет. К такому выводу пришли международные ученые, проанализировавшие данные почти 89 тысяч человек, исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open (JNO).

«Воздействие света в ночное время значительно увеличивало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых старше 40 лет», — указывается в исследовании.

Согласно результатам исследования, у людей, спавших с источником света, отмечался повышенный риск ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и инсульта по сравнению с теми, кто спал в полной темноте.

Исследование проводилось учеными из Университета Флиндерса (Австралия), Гарвардской медицинской школы и Института Броуда (США).

Группы риска: наиболее явная связь наблюдалась у женщин (ишемическая болезнь сердца) и молодых людей (сердечная недостаточность и фибрилляция предсердий).

Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснял, что для качественного сна важно правильно организовать спальное место и сделать так, чтобы кровать была предназначена только для ночного отдыха. По его словам, важно также добиться идеальной температуры воздуха и освещения в спальне. Оптимальная температура — около 21–22 градусов. Важно, чтобы в комнате было темно: прекращение попадания света на сетчатку глаза запускает выработку мелатонина, отвечающего за сон. Даже белые ночи могут мешать отдыху, поэтому стоит позаботиться о плотных шторах или жалюзи.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит спать до полудня по выходным.

