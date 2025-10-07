На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал главные правила для качественного сна

Врач Кудинов: для качественного сна нужна полная темнота в комнате
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Для качественного сна важно правильно организовать спальное место и сделать так, чтобы кровать была предназначена только для ночного отдыха. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, важно также добиться идеальной температуры воздуха и освещения в спальне.

«Оптимальная температура — около 21–22 градусов. Важно, чтобы в комнате было темно: прекращение попадания света на сетчатку глаза запускает выработку мелатонина, отвечающего за сон. Даже белые ночи могут мешать отдыху, поэтому стоит позаботиться о плотных шторах или жалюзи», — пояснил Кудинов.

Кроме того, лучше спать под индивидуальным одеялом и правильно подобрать матрас, чтобы позвоночник сохранял прямое положение.

Ученые из Каролинского института в Швеции до этого обнаружили, что у людей с нарушениями сна мозг выглядит старше хронологического возраста. В исследовании приняли участие 27,5 тысячи человек среднего и пожилого возраста из UK Biobank, которым проводили МРТ головного мозга. С помощью машинного обучения ученые оценили «биологический возраст» мозга, сопоставив его с фактическим.

Ранее россиянам объяснили, почему после 40 могут появиться проблемы со сном.

