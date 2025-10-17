На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему не стоит спать до полудня по выходным

Врач Островская: засыпать и просыпаться важно в одно и то же время
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ксения Островская в интервью «Радио 1» объяснила, почему по выходным не стоит спать до полудня. Столь резкий сдвиг режима, по ее словам, организм воспринимает как смену часового пояса, что нарушает биоритмы, ухудшает выработку мелатонина и усиливает усталость к началу рабочей недели.

«Гораздо полезнее придерживаться единого режима, и даже в выходные дни. Взрослому человеку необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки. Легкий недосып допустимо компенсировать коротким дневным отдыхом в течение 20-30 минут. Это поможет восстановить внимание и снизить уровень стресса», — отметила специалист.

Осенью, когда сокращается световой день, она посоветовала ложиться спать раньше. При этом стоит отказаться от гаджетов перед сном, а днем чаще бывать на улице.

Врач Екатерина Дмитренко до этого говорила, что для улучшения качества ночного отдыха следует ловить по утрам солнечный свет, а вечером — снижать яркость телевизора и смартфона. Важно также ограничить потребление кофеина и алкоголя. Спальню лучше охладить до 17-19°C, а за час до сна заменить гаджеты на книгу, теплый душ или легкую растяжку. Эксперт также советует регулярно заниматься физической активностью и ужинать за два-три часа до отбоя.

Ранее россиянам рассказали, как сохраниить энергию осенью и зимой.

