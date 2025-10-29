На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южной бухте Севастополя после ЧП с плавкраном произошло загрязнение

В Севастополе произошло загрязнение акватории после аварии с плавкраном
Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя

Значительное загрязнение нефтепродуктами обнаружено в Южной бухте Севастополя после того, как на территории морского завода перевернулся плавучий кран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

«В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Росприроднадзора совместно с сотрудниками ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» провели отбор проб морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. В настоящее время в бухте ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения.

27 октября в Севастополе на территории Морского завода опрокинулся плавучий кран. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате инцидента пострадали более 20 человек, двоих спасти не удалось. По его словам, происшествие стало результатом нештатной ситуации.

На месте инцидента в настоящее время работают экстренные и спасательные службы. Глава города отметил, что точные причины случившегося будут установлены специалистами, для чего уже сформирована специальная комиссия по расследованию.

Ранее сообщалось, что плавкран не был введен в эксплуатацию.

