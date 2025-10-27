В Севастополе перевернулся плавучий кран

Развожаев: 15 человек спасены после опрокидывания плавучего крана в Севастополе

В Севастополе при проведении работ на территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, к этому часу спасены 15 человек, из них семеро госпитализированы, у них травмы легкой и средней тяжести. Пострадавших развозим по городским больницам», — написал глава города.

Развожаев добавил, что инцидент произошел в результате нештатной ситуации. Сейчас на месте работают аварийные и спасательные службы. По словам губернатора, точную причину произошедшего установят специалисты. В настоящее время уже создана комиссия по расследованию инцидента.

16 октября на Чукотке опрокинулась маломерная самоходная баржа. Пострадавших нет. После подъема судна планировалось провести техническую экспертизу для оценки ее состояния, профессиональной пригодности и возможности дальнейшей эксплуатации.

Ранее на Енисее опрокинулась лодка с людьми.