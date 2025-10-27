На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Плавкран, перевернувшийся в Севастополе, не был введен в эксплуатацию

СК: опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран был на стадии испытаний
Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя

Перевернувшийся в Севастополе плавучий кран находился на стадии испытаний и не был введен в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства», — говорится в сообщении.

27 октября в Севастополе на территории Морского завода опрокинулся плавучий кран. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате инцидента пострадали более 20 человек, двоих спасти не удалось. По его словам, происшествие стало результатом нештатной ситуации.

На месте инцидента в настоящее время работают экстренные и спасательные службы. Глава города отметил, что точные причины случившегося будут установлены специалистами, для чего уже сформирована специальная комиссия по расследованию.

Ранее на Чукотке опрокинулась самоходная баржа.

