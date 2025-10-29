На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, какие лекарства чаще всего изымают на таможне

Фармэксперт Ватутина: таможня проверяет лекарства строже, чем алкоголь и табак
true
true
true
close
Depositphotos

О том, какие препараты могут изъять в аэропорту и как правильно провозить рецептурные средства, «Газете.Ru» рассказала Елена Ватутина, генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание.

«Перевозка лекарств через границу — это не формальность, а зона повышенного риска: нарушение правил может привести не только к изъятию препаратов, но и к административной или уголовной ответственности. Таможни многих стран относятся к фармпрепаратам даже строже, чем к алкоголю или табаку, именно из-за риска нелегального оборота сильнодействующих веществ», — объяснила она.

Наиболее часто вопросы возникают у путешественников с лекарствами, содержащими психотропные или сильнодействующие компоненты.

«В России к таким относятся популярные препараты «Феназепам», «Коделак», «Корвалол», а также сильные обезболивающие на основе кодеина. В Евросоюзе действует правило: допустим месячный курс обычных лекарств, но для контролируемых средств обязателен «Шенген-сертификат». В Японии под строгим запретом находятся даже привычные россиянам противопростудные средства с псевдоэфедрином. В ОАЭ и Саудовской Аравии жестко ограничен ввоз транквилизаторов и анальгетиков. В Сингапуре в список «подлежащих особому контролю» попадают некоторые антидепрессанты и препараты для лечения СДВГ», — рассказала специалист.

По словам Ватутиной, универсальное правило одно: для рецептурных лекарств необходимо иметь оригинал рецепта или выписку от врача, где указаны международное название действующего вещества, дозировка и курс лечения.

«Документ желательно перевести на английский язык. Для наркотических анальгетиков или препаратов из списка контролируемых дополнительно требуется разрешение Минздрава страны назначения», — добавила она.

Главный вывод заключается в том, что ориентироваться только на российскую практику нельзя.

«Разные государства устанавливают собственные ограничения, и несоблюдение их правил может обернуться не только потерей препарата, но и угрозой прерывания терапии. Чтобы этого избежать, пациенту важно заранее уточнять требования страны въезда и готовить документы», — резюмировала она.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на лекарствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами