Россиян предупредили, какие лекарства чаще всего изымают на таможне

О том, какие препараты могут изъять в аэропорту и как правильно провозить рецептурные средства, «Газете.Ru» рассказала Елена Ватутина, генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание.

«Перевозка лекарств через границу — это не формальность, а зона повышенного риска: нарушение правил может привести не только к изъятию препаратов, но и к административной или уголовной ответственности. Таможни многих стран относятся к фармпрепаратам даже строже, чем к алкоголю или табаку, именно из-за риска нелегального оборота сильнодействующих веществ», — объяснила она.

Наиболее часто вопросы возникают у путешественников с лекарствами, содержащими психотропные или сильнодействующие компоненты.

«В России к таким относятся популярные препараты «Феназепам», «Коделак», «Корвалол», а также сильные обезболивающие на основе кодеина. В Евросоюзе действует правило: допустим месячный курс обычных лекарств, но для контролируемых средств обязателен «Шенген-сертификат». В Японии под строгим запретом находятся даже привычные россиянам противопростудные средства с псевдоэфедрином. В ОАЭ и Саудовской Аравии жестко ограничен ввоз транквилизаторов и анальгетиков. В Сингапуре в список «подлежащих особому контролю» попадают некоторые антидепрессанты и препараты для лечения СДВГ», — рассказала специалист.

По словам Ватутиной, универсальное правило одно: для рецептурных лекарств необходимо иметь оригинал рецепта или выписку от врача, где указаны международное название действующего вещества, дозировка и курс лечения.

«Документ желательно перевести на английский язык. Для наркотических анальгетиков или препаратов из списка контролируемых дополнительно требуется разрешение Минздрава страны назначения», — добавила она.

Главный вывод заключается в том, что ориентироваться только на российскую практику нельзя.

«Разные государства устанавливают собственные ограничения, и несоблюдение их правил может обернуться не только потерей препарата, но и угрозой прерывания терапии. Чтобы этого избежать, пациенту важно заранее уточнять требования страны въезда и готовить документы», — резюмировала она.

