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Россиянам назвали рабочие способы сэкономить на лекарствах

Эксперт Немкович: сниженная цена на лекарство не говорит о том, что качество хуже
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Высокая стоимость лекарств заставляет задуматься: можно ли сэкономить, не потеряв в качестве? В большинстве случаев это возможно. Главное — понимать, когда допустима замена, как распознать маркетинговые уловки и как принимать решения без риска для здоровья, рассказала «Газете.Ru» Ксения Немкович, ведущий специалист отдела фармакологической экспертизы, эксперт в области разработки лекарственных средств.

«Первое, что важно знать, — оригинальные препараты и дженерики (то есть аналоги) имеют одно и то же действующее вещество. Разница в производителе, вспомогательных веществах, степени очистки, в бренде. Дженерик (аналог) может стоить в разы дешевле, но быть не менее эффективным. Такие препараты проходят процедуру государственной регистрации, в ходе которой доказываются их эквивалентность оригиналу. Это означает, что при корректной замене и соблюдении инструкции по применению дженерик (аналог) может быть равноценной альтернативой, особенно при лечении распространенных заболеваний», — объяснила она.

В некоторых ситуациях, например, при лечении эпилепсии, трансплантации органов, некоторых психических расстройствах, возможность замены должен оценивать врач. В таких случаях даже незначительные различия в фармакокинетике могут повлиять на результат лечения.

«Отдельного внимания заслуживают аптечные скидки. Распространен миф о том, что сниженная цена свидетельствует о снижении качества. На практике скидки чаще обусловлены коммерческими договоренностями между аптечными сетями и производителями. Тем не менее, при покупке важно проверять срок годности и условия хранения», — отметила эксперт.

Не стоит выбирать препарат по названию, ориентируйтесь на международное непатентованное наименование. Это поможет избежать переплаты за бренд и найти доступный дженерик с доказанной эффективностью.

«Экономить на лечении — не значит отказываться от качества. Нужно подходить к выбору осознанно, с участием специалиста и на основе проверенной информации», — резюмировала она.

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