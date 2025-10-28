На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приставы начали арестовывать объекты «Махонинских» в Челябинске

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Московские судебные приставы, прибывшие в Челябинск, приступили к исполнению решения Советского районного суда об аресте ряда объектов, принадлежащих объединению «Махонинские». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Все исполнительные листы по разбирательству выдаются Советским районным судом Челябинска», — сказал собеседник агентства.

По его данным, уже арестованы объекты и компании, в том числе «Юрьевский торговый комплекс», магазин «Ткани», а также фирмы «Армада», «Надежда», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис» и «Медхимпро». Под арест также попала компания «Аквалэнд», управляющая комплексом «Атлантида». Кроме того, обеспечительные меры применены к счетам Андрея Махонина.

Источник ТАСС также рассказал, что всего в иске фигурируют 16 человек, включая братьев Андрея и Александра Махониных, их родственников и знакомых.

«Кроме них, в числе ответчиков значатся семь коммерческих организаций. Еще пять физлиц и семь компаний фигурируют как заинтересованные лица», — сказал собеседник агентства.

27 октября Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском, требуя признать экстремистским и запретить объединение «Махонинские».

В ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства прокуратура и ФСБ выявили объединение «Махонинские», в основе деятельности которого лежат взгляды и идеи признанного экстремистским и запрещенного в стране международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) (АУЕ). Объединение создали в 1990-е годы братья Махонины, использовавшие для его организации свой криминальный опыт и преступное прошлое его активных участников.

Генпрокуратура отмечает, что «Махонинские», пользуясь неформальными отношениями с властями и правоохранительными органами, занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием своих конкурентов и оппонентов.

Ранее в Ульяновске задержали 22 члена преступной группировки.

